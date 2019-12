SCO Fondation inaugure une école Noir&Blanc à Angers

La SCO Fondation, fondation d'entreprises en lien avec le club de foot du SCO d'Angers inaugure aujourd'hui une école "Noir & Blanc".

Un établissement basé à la Roseraie dédié aux enfants en difficulté sociale qui les accueille quelques heures par jour et leur propose des activités culturelles, ludiques et sportives.

La directrice Fanny Guioullier nous en dit un peu plus sur cette école et les projets de la SCO fondation.