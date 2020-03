"Se laver les mains" - "Se serrer les mains"

Vous allez dire que c’est « démago » ! Facile ! Non, c’est toujours dans les moments critiques de nos vies personnelles et collectives que nous nous posons nos vraies questions existentielles…

Et puis hop ! Nous oublions, nous repartons comme si de rien n’était… Le Secours Catholique Caritas France rêve que nous luttions contre les pandémies que nous pensons chroniques par peur ou par lâcheté… pandémie du mal logement – du refus d’Hospitalité – des injustes partages des richesses – des personnes cassées par les misères et les précarités…

Lavons-nous les mains, mettons nos masques contre le coronavirus. Mais ensuite serrons-nous les mains, enlevons nos masques pour lutter contre ces pandémies de la misère. C’est mon cri de carême Stéphanie ! Stéphanie : Oui les chrétiens sont en carême depuis plus d’une semaine maintenant ! Oui, c’est justement le temps de refaire le point en « se lavant les mains de nos cœurs », en enlevant nos masques afin de réajuster nos relations à nous-mêmes, aux autres, à la Création et à Dieu pour les croyants.

Car nous sommes pris dans le flot de nos vies pleines de pressions, de dépressions, d’accaparements. Tout s’accélère, les bruits, les écrans nous envahissent ; il y a comme un cri des uns et des autres, et même de la nature, pour retrouver un rythme, des espaces où le temps s’apaise et décélère, où l’espace s’habille du silence…

Bref : nous avons besoin de respirer ! De souffler ! De rejoindre la profondeur ou non de nos relations. Oser du temps avec nous-mêmes pour laisser résonner ce que nous sommes vraiment, oser du temps avec les autres pour laisser résonner ce qu’ils sont vraiment. Oser du temps avec Dieu pour se laisser rencontrer et libérer, dans la clameur de Pâques. Alors lavons-nous les mains contre le coronavirus… et serrons-nous les mains et les coudes contre les causes de la misère pour une fraternité contagieuse. Le carême est un temps favorable pour se laisser convertir à cela et c’est la vocation première du Secours Catholique Caritas France.