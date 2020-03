Se protéger et travailler?

Le premier sanitaire qui angoisse beaucoup de Français. Personne ne sait l’ampleur du pic de la pandémie ni le nombre de personnes qui vont mourir. L’heure est donc à la protection et à la compassion pour ces personnes malades, pour ceux qui ont ou qui vont perdre un proche mais aussi pour ceux qui risque de perdre un emploi demain voire de perdre son entreprise à l’issue du confinement.



Tout d’abord, il est important de rappeler que certains métiers peuvent être réaliser en télétravail. Je prends l’exemple d’un informaticien développeur de logiciel qui peut travailler de chez lui.

Ensuite en cette période inédite, beaucoup de clients peuvent comprendre que les prestations se réalisent en visioconférence ou au téléphone. C’est que nous avons mis en place pour le groupe que je dirige. Cela va préserver plusieurs centaines d’emplois et de limiter le chômage partiel.

Pour d’autres c’est clair, le commerce a été fermé par décret et c’est le chômage technique.



Il y aussi ceux non cités qui doivent aller sur un lieu de travail, un employé dans une usine, un chauffeur, une caissière…

C’est effectivement le dilemme qui se pose à tout employeur qui est attaché à assurer la protection de ses salariés mais qui doit discerner avec ses partenaires sociaux sur les risques pris par ses salariés.

Cela nous a valu d’arrêter dans mon groupe d’arrêter des opérations de collecte en contact de proximité confiné avec d’autres personnes pour ne pas prendre le moindre risque.

Par contre, certaines activités avec des précautions sanitaires peuvent aujourd’hui se réaliser si il n’y a pas de contacts proches entre des personnes.

Nous avons des remontées d’entrepreneurs, membres de EDC qui doivent être créatifs pour inventer des solutions sans risque et faire face à ce dilemme dans un contexte de peurs et d’anxiété.

Tout d’abord, les dirigeants ont commencé par écarter tous les salariés étant classés à risque au regard de leur passé médical. Les entrepreneurs et les salariés ne sont pas compétents pour apprécier ce risque. Il convient donc d’appliquer un strict respect des préconisations de distance de sécurité et de toutes les mesures d’hygiène.

Si cela n’est pas possible, il convient de protéger le salarié et de le mettre en congés ou en chômage partiel.

Saluons le personnel médical, c’est évident que c’est lui qui prend des risques pour sauver des vies, mais n’oublions pas tous ceux qui oeuvrent au quotidien pour éviter l’effondrement économique du pays car l’arrêt total du pays pourrait générer un tsunami économique dont les plus pauvres seraient les premières victimes.