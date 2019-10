Sébastien Pilard, vice-président du conseil régional, revient sur son dîner fin juin à Paris avec Marion Maréchal

Il entend bien faire entendre sa voix conservatrice au sein de la majorité du conseil régional des Pays de la Loire...

Sébastien Pilard, vice-président de la Région, s'exprime pour la première fois depuis qu'il a été sanctionné par la présidente du conseil régional. Christelle Morançais lui a en effet retiré deux délégations suite à dîner fin juin à Paris entre Marion Maréchal (nièce de Marine Le Pen) et des élus des Républicains, dont Sébastien Pilard.

Souvent perçu comme un pont entre les Républicains et le Mouvement National, Sébastien Pilard, ex co-fondateur du mouvement Sens Commun, dit vouloir insuffler une ligne plus conservatrice au sein de la Région et des Républicains.

Il est interrogé par Antony Torzec.