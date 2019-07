Sécheresse : en Anjou, le niveau de la Loire est déjà au plus bas

En ce début juillet, la Loire n'est plus qu'un filet d'eau sous le pont des Rosiers-sur-Loire, un niveau digne d'une fin d'été particulièrement sec. En cause, le manque de pluie, qui remonte à plusieurs mois. "On n'a eu aucune crue majeure qui ait irrigué l'Anjou depuis début 2019", explique Romain Delanoue, responsable pédagogique à la Maison de la Loire en Anjou. Cela n'est pas sans conséquences sur les poissons, les oiseaux mais également le développement de micro-algues dans le fleuve.