"Seigneur, apprends-nous à prier" (Lc 11, 1-4)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière.

Quand il eut terminé,

un de ses disciples lui demanda :

« Seigneur, apprends-nous à prier,

comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. »

Il leur répondit :

« Quand vous priez, dites :

“Père,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne.

Donne-nous le pain

dont nous avons besoin pour chaque jour

Pardonne-nous nos péchés,

car nous-mêmes, nous pardonnons aussi

à tous ceux qui ont des torts envers nous.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation.” »



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

« Seigneur apprends-nous à prier !». Faisons nôtre ce matin cette demande adressée à Jésus. Car aucun de nous ne peut avoir la prétention de savoir prier. En ce domaine, nous sommes tous en apprentissage.

Arrêtons-nous alors sur le contenu de la prière de Jésus, car, à force de la réciter par cœur, nous pouvons avoir tendance à en oublier le véritable sens.

Elle commence par cette invocation « Notre Père ». Nous sommes invités à ne pas dire « mon Père », comme nous disons « Je crois en toi, mon Dieu », mais « Notre Père », notifiant ainsi d’emblée que se tourner vers le Père signifie se reconnaître frère de tous les hommes.

Suivent, dans le texte de Luc, deux vœux, qui équivalent à des engagements. « Que ton nom soit sanctifié ! » Comment vais-je aujourd’hui sanctifier le nom de Dieu dans cette société qui a tendance à vouloir bien souvent le mettre au rancart. « Que ton règne vienne ! » Le royaume de justice et de paix n’adviendra pas sans ma propre contribution. Que vais-je faire aujourd’hui pour faire avancer sa venue ?

Suivent ensuite trois demandes. « Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin. » Mais rappelons que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute Parole venant de Dieu.[1]

« Pardonne-nous comme nous-mêmes nous pardonnons à nos frères. » Aimer les autres comme le Seigneur nous a aimés, c’est pardonner aux autres comme le Seigneur nous pardonne. Le pardon est sans doute la forme la plus haute de l’amour.

« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Nous nous savons en effet si faibles et si fragiles que face à la tentation, sans Ton aide, nous risquons de succomber.

Puissions-nous aujourd’hui prendre le temps de cous arrêter sur le sens de chaque phrase de ce Notre Père que nous avons parfois tendance à ânonner plutôt qu’à véritablement prier.

[1] Deut 8, 3