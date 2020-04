"Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie..." (Jn 6, 52-59)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus avait donné un enseignement

dans la synagogue de Capharnaüm.

Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent :

« Cette parole est rude !

Qui peut l’entendre ? »

Jésus savait en lui-même

que ses disciples récriminaient à son sujet.

Il leur dit :

« Cela vous scandalise ?

Et quand vous verrez le Fils de l’homme

monter là où il était auparavant !…

C’est l’esprit qui fait vivre,

la chair n’est capable de rien.

Les paroles que je vous ai dites sont esprit

et elles sont vie.

Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. »

Jésus savait en effet depuis le commencement

quels étaient ceux qui ne croyaient pas,

et qui était celui qui le livrerait.

Il ajouta :

« Voilà pourquoi je vous ai dit

que personne ne peut venir à moi

si cela ne lui est pas donné par le Père. »

À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent

et cessèrent de l’accompagner.

Alors Jésus dit aux Douze :

« Voulez-vous partir, vous aussi ? »

Simon-Pierre lui répondit :

« Seigneur, à qui irions-nous ?

Tu as les paroles de la vie éternelle.

Quant à nous, nous croyons,

et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

« Voulez-vous partir vous aussi ? » Telle est la question que Jésus, un peu désemparé par l’importance du flux des disciples qui le quittent, pose aux Douze. Telle est la question que Jesus pose ce matin à chacune et chacun d’entre nous. Nous voici placés face à une alternative :

* Ou bien : voulez-vous partir comme les autres, ceux qui m’abandonnent en rase campagne ? Voulez-vous vous aussi me laisser tomber ?

* Ou bien : Voulez-vous partir avec moi, emprunter ce chemin d’avenir que je vous ouvre ?

La réponse de Pierre sonne à la fois comme un constat : « Nous croyons et nous savons » et comme une question : « À qui irions-nous ? »

Entre le chemin sûr et tranquille du retour en arrière, du retour à la maison, de la reprise du métier de pêcheur, et ce chemin de l’inconnu qu’ouvre Jésus, voici que Pierre et les apôtres choisissent le chemin de l’aventure, celui de la perpétuelle rupture et du continuel départ.

Me revient en tête la parole d’un humoriste : « Si la route de l’aventure te fait peur, choisis celle de la routine : elle est mortelle ! »

Voici qu’à notre tour nous sommes face à cette alternative. Et la question est posée à chacune et chacun de nous : Quel chemin allons-nous choisir ? Celui de l’apparente sécurité …. Ou bien celui de l’aventure partagée avec Christ ?

La foi n’est pas un objet que l’on pourrait posséder …. Elle est mise en mouvement.

Préparons-nous dès aujourd’hui, à l’heure où commence à se profiler la fin du confinement, à ne pas revenir en arrière, en reprenant toutes nos anciennes habitudes, mais à emprunter un chemin d’avenir, en bâtissant la fraternité… Il nous précède sur ce chemin.