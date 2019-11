Séisme en Ardèche: Lafarge est-il responsable?

C'est la petite commune du Teil qui a subi les plus importants dégâts. Un séisme qui semble inhabituel au vu de sa magnitude, alors qu'il y a une faible activité sismique dans la région. La carrière Lafarge, proche de la faille, pourrait-elle y être pour quelque chose ? L'hypothèse n'est pas exclue. Pour en savoir plus, le CNRS vient de lancer une misison d'expertise. Les explications de Christophe Voisin, sismologue à l’Institut des sciences de la terre et membre du groupe de recherche du CNRS.