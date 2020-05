Semaine de prière pour la Création : un appel à l'action

Nous sommes en effet appelés à célébrer cette semaine, du 16 au 24 mai, autour de l’encyclique sur l’écologie dont la signature aura cinq ans le 24, bien qu’elle ait été publiée le 18 juin. Il existe un site internet, LaudatoSiWeek, avec des versions dans toutes les langues, qui permet de voir que de nombreuses activités se mettent en place dans le monde entier. En fait nous sommes surtout appelés à agir nous-mêmes. Ce n’est pas une simple semaine de prière pour la Création, c’est un appel à l’action. Le pape dans la vidéo de présentation nous interpelle : «Quel monde voulons-nous laisser à ceux qui viennent après nous, aux enfants qui grandissent aujourd'hui ? » et ajoute « Je renouvelle mon appel pressant à répondre à la crise écologique. La clameur de la Terre et la clameur des pauvres ne peuvent pas durer plus longtemps. Prenons soin de la création. » Le pape lui-même se rendra dans une région d’Italie proche de Naples dévastée par des pollutions illégales. Il s’agit donc bien non pas d’un temps de prière, mais d’un appel à prendre un temps de formation, de réflexion, afin d’initier des actions. La prière n’est pas délaissée : nous sommes tous appelés à dire ensemble une prière commune, dont le texte figure sur ce fameux site, le dimanche 24 à midi précises. Mais dans l’esprit de l’encyclique, le pape nous appelle que face à la dévastation, comme il le sera lui-même dans cette région polluée, nous devons agir de façon très concrète.

On a abordé beaucoup d'actions possibles chaque mardi dans cette chronique. En paroisse, on pense bien sûr à la démarche Eglise verte qui continue à essaimer dans toute la France. Nous avons parlé aussi de ce souci de la faune et de la flore sauvage de proximité, que nous avons pu découvrir pendant le confinement, et que nous pouvons protéger chez nous ou sur nos terrains paroissiaux. Le site pollué choisi par le pape nous rappelle aussi l’importance de lutter pour des réglementations plus efficaces contre les polluants, les déversements de déchets. Je retiens du programme de cette semaine l’importance de la formation. Trop souvent, j’entends dire « j’aimerais agir, mais je ne me sens pas compétent. ». Se former, quitte à se limiter à un domaine qui nous motive, ne doit pas être négligé. Si je dois citer une seule référence pour se lancer, ce sera le Guide illustré de l’écologie, édité chez Delachaux.