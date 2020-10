Semaine missionnaire mondiale: faut-il être parfait pour évangéliser ?

La semaine missionnaire mondiale est l'occasion pour l'Église catholique de donner plus de visibilité aux activités missionnaires dans les diocèses et les paroisses. C’est aussi l'occasion de s'interroger sur le sens de la mission et sa légitimité. Pour évangéliser, faut-il être parfait ? Pour l’abbé Pierre-Hervé Grosjean, prêtre du diocèse de Versailles, fondateur du Padreblog, "nous sommes porteurs d’un message qui nous dépasse infiniment. Plus nous sommes conscients de ce que nous devons à la miséricorde de Dieu, plus nous serons accessibles et capables de parler de cette miséricorde à ceux qui nous entourent".

INTERROGER LA QUESTION DU PÉCHÉ

Témoigner du Christ c’est aussi appeler à la conversion, interroger la question du bien, du mal et donc du péché. Pour l’abbé Grosjean, la question du péché ne doit pas être occultée car le témoignage du Christ s'inscrit dans un triptyque "Amour péché miséricorde". "Il y a un temps pour dire l’amour et il y a un temps pour faire découvrir l’exigence de cet amour. Le péché ne veut rien dire pour celui qui ne connaît pas la foi", explique l'abbé Grosjean.

Dans son message à l'occasion de la journée missionnaire qui aura lieu dimanche le pape rappelle que "la mission est une réponse, libre et consciente, à l'appel de Dieu".