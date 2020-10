Semaine missionnaire mondiale: quel est son objectif ?

"Me voici : Envoie-moi !" C’est le thème cette année de la semaine missionnaire mondiale qui s’achèvera dimanche par une quête mondiale pour la mission. Mais quel est plus précisément le but de cette semaine consacrée à la mission ?

La Semaine Missionnaire Mondiale a été instaurée par le pape Pie XI en 1926. Elle appelle les catholiques à la prière et au partage, pour soutenir la vie et la mission des Églises locales du monde. Cette semaine s’achève dimanche par une quête attribuée aux Œuvres pontificales missionnaires. "L’Église a évolué et les vocations se sont raréfiées en France et nous envoyons beaucoup moins de missionnaires, donc il faut maintenir éveillé l’esprit missionnaire", explique Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes est le directeur des OPM.

LA PATRONNE DES MISSIONS BÉATIFIÉE

Cette impulsion missionnaire a un visage, celui de Pauline Jaricot. La fondatrice de l’œuvre catholique de la Propagation de la foi est à l’origine des Œuvres pontificales missionnaires. Le pape François a d'ailleurs annoncé en mai dernier sa béatification. Une reconnaissance pour la patronne des missions, dont la figure est plus que jamais actuelle."Il y a deux mois, le Saint-Père a déposé un fond de plusieurs centaines de milliers de dollars pour aider les Églises les plus touchées par la pandémie dans les pays les plus pauvres", Mgr Georges Colomb.

Une intuition qui permet aux OPM de soutenir 1100 diocèses sur les 5 continents dans leur mission d’évangélisation.