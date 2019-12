"Serafin que con dulce", avec Jordi Savall

Gérard Kurkdjian

Passionné par les musiques et les spiritualités du monde,musicien, concepteur d'œuvres artistiques où s'entrecroisent poésies mystiques et grandes traditions musicales d'Occident et d'Orient, (Caravanes de Lunes - La Nuit Suprême - L'Oiseau de Feu - Voyageurs Mystiques), producteur, auteur, conférencier, journaliste de radio, organisateur de colloques, Gérard Kurkdjian œuvre pour développer une vision œcuménique et transversale des arts et des cultures du monde. Directeur artistique du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde de sa création en 1994 à 2009, il en est l'actuel conseiller artistique et également le conseiller artistique du Udaipur World Music Festival ( Rajasthan - Inde). Il est, depuis 2016, conférencier intervenant au Sésame, le Centre des cultures spirituelles.