Le mot clé, ce matin, ce pourrait être rentrée ou élève, mais quel état d’esprit doit d’abord être mis en avant pour faire sa rentrée ? Eh bien c'est la sérénité Oui cette année m’ont dit mes petites-filles : on y va zen !



ELLES ONT RAISON… RENTRÉE ÇA DOIT RIMER AVEC SÉRÉNITÉ. ET ON VA COMMENCER PAR UN COURS DE FRANÇAIS, JEAN. D’OÙ VIENT CE MOT, SÉRÉNITÉ ? DE SEREIN, MAIS ENCORE...

De "serein" en effet ; s e r e i n bien sûr ; une de mes petites filles l’écrirait bien s e r i n, parce qu’elle aime beaucoup les oiseaux. Mais il n’y a aucun rapport entre la sérénité et le serin, l’oiseau, surtout que pour cet oiseau, il semblerait qu’il vienne du grec seiren désignant et la sirène et un animal ailé. Sans trop de certitude d’ailleurs puisque d’autres prétendent que le serin pourrait aussi venir du latin cerinus, jaune.

Vous voyez je m’égare, revenons à la sérénité et au fait d’être serein, en fait c’est un mot qui vient du latin serenus, signifiant en parlant du ciel "pur, sans nuage, paisible", d’où le premier sens du mot lorsqu’il entre en langue française en 1170, désignant uniquement de belles conditions atmosphériques. Il faut attendre 1225 pour qu’il prenne un sens figuré et décrive une grande tranquillité d’esprit, notamment en parlant d’un regard ou d’un sourire. Il en va de même de la sérénité. Paul Claudel joue encore de ce premier sens lorsqu’il évoque "un vieux poète qui a fait de longs séjours là-bas, dans le pays de la sérénité matinale" Et dans un deuxième temps qu’on évoquera aussi la "sérénité" de l’âme.



ET PUIS IL Y A AUSSI LE TITRE HONORIFIQUE, "SA SÉRÉNITÉ", COMME ON DIT SON "SON ALTESSE".

Oui et même son "altesse sérénissime". Sa sérénité, c’était en effet jadis le titre donné à certains princes. C’est un sens qui est apparu en 1471, dans la même veine valorisante que "son excellence". La Sérénissime ce fut aussi le nom donné à la République de Venise. Un jour tout petit, que j’étais malade, je me souviens de ma mère m’apportant à déjeuner au lit, et me disant "sa sérénité est servie" ! Ah la belle époque. Et dire que l’anagramme de "sérénité", c’est "éreintés" au pluriel. Heureusement, il y a aussi "éternisés". Ah l’école éternelle !