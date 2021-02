Série maires ruraux : ils ont passé l'écharpe l'an dernier

Au sommaire :

- Le secteur de l'événementiel est en panne d'activité. La Chambre de Commerce de Touraine a mené une enquête sur l'impact de la crise auprès des 350 entreprises du secteur. 53 ont répondu et elles représentent 800 emplois dans l'Indre-et-Loire. 80 % d'entre elles déplorent plus de 50 % de perte de chiffre d'affaire.

- Notre série de la semaine : zoom cette semaine sur les nouveaux maires ruraux du département. Ils sont commerçants, entrepreneurs, pères ou mères de famille et ont passé l'écharpe au mois de mars 2020 et ont pris leurs fonctions fin mai. Aujourd'hui, on commence avec l'une des plus jeunes maire du département : Anaïs Audigier Avril, 28 ans et maire de Louans.