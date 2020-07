Session Paray près de chez vous: "Après la crise, oser rêver le monde d'après"

Un programme riche : conférences, louages, partages et témoignages dans les sessions de la Communauté de l’Emmanuel. Même si, cette année, les sessions n’auront pas lieu à Paray-le-Monial, mais plus près de chez vous, un peu partout en France. Objectif : réfléchir au monde d'après-coronavirus, et échanger sur ces derniers mois inédits. Par exemple, René de Vaumas, chef d'entreprise et père de sept enfants, dont l'un est handicapé, a pu "poser les bases d’une vie nouvelle dans la vie paroissiale" avec les mois de confinement qui ont passé.