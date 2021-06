Séverin Lang sera ordonné prêtre dimanche pour le diocèse de Lyon

Séverin Lang sera ordonné prêtre ce dimanche pour le diocèse de Lyon. Âgé de 29 ans, originaire de Nîmes, ce dernier d’une fratrie de cinq garçons a grandi dans une famille catholique. C’est par l’intermédiaire du scoutisme que sa foi est devenue vivante, que sa vocation a mûri. Après un an de prépa militaire et deux ans de droit à la Catho de Lyon, il choisit de répondre à l’appel du Seigneur et de devenir prêtre, marqué par "le désir de me donner et de pouvoir être témoin de la miséricorde". "Ce qui m'a beaucoup marqué c'est Dieu qui nous fait confiance. L'autre élément c'était le don de soi et ça je pense que cela vient du scoutisme", affirme-t-il.

UNE EXPÉRIENCE MARQUANTE AU PÉROU

Pendant sa formation au séminaire, Séverin a vécu deux ans au Pérou dans une paroisse populaire de la grande banlieue est de Lima. L’occasion pour lui de s’immerger dans les réalités de la vie paroissiale grâce au curé français de cette paroisse. Un prêtre du Prado dont l’attention toute particulière portée aux malades, l’a particulièrement touché. "Ce qui m'a beaucoup marqué c'est le soin qu'apportait ce prêtre aux malades. C'était ses beaux échanges. Je suis reparti avec cette conviction de laisser de la place à ces malades", se souvient-il. Une expérience de terrain et un discernement qui s’est également forgé dans les textes de la Bible avec l’appel de Pierre "Avance au large".

130 prêtres seront ordonnés cette année en France. C’est sept de plus que l’an dernier. Parmi les nouveaux prêtres, 79 seront diocésains, 41 issus d’une communauté ou d’une société de vie apostolique au service d’un diocèse. La communauté Saint-Martin se distingue avec 26 nouveaux prêtres. La Communauté de l’Emmanuel ordonnera 8 nouveaux prêtres dont 5 ont décidé de se mettre au service d’un diocèse. Le Chemin Neuf compte, quant à lui, 7 nouveaux prêtres. 12 prêtres sont des religieux ordonnés et enfin trois seront ordonnés au service d’un diocèse célébrant selon la forme extraordinaire du rite romain.