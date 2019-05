"Si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous" (Jn 16, 5-11)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé,

et aucun de vous ne me demande : “Où vas-tu ?”

Mais, parce que je vous dis cela,

la tristesse remplit votre cœur.

Pourtant, je vous dis la vérité :

il vaut mieux pour vous que je m’en aille,

car, si je ne m’en vais pas,

le Défenseur ne viendra pas à vous ;

mais si je pars, je vous l’enverrai.

Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde

en matière de péché, de justice et de jugement.

En matière de péché,

puisqu’on ne croit pas en moi.

En matière de justice,

puisque je m’en vais auprès du Père,

et que vous ne me verrez plus.

En matière de jugement,

puisque déjà le prince de ce monde est jugé.

Source : AELF



Méditation Pasteur Jean-Pierre Sternberger

Pourquoi faut-il que le fils monte au ciel pour envoyer l'Esprit ? N'y a-t-il qu'un seul ascenseur entre ciel et terre, un ascenseur bloqué au rez-de-chaussée si bien qu'il faudrait que le fils monte pour que l'Esprit puisse descendre ? Je parle ici à la manière d'un Nicodème quand il demande comment on peut naître de nouveau sans avoir à entrer dans le ventre de sa mère…

Nous croyons en Dieu créateur. Jésus l'appelle Père. Il est un.

Il a envoyé le Fils, cette personne humaine de Dieu qui a vécu au premier siècle. Il est mort et ressuscité. Il est un.

Alors fut envoyé l'Esprit qui est Dieu dans le monde et en nous. Il est un.

Dieu toujours est un, unique et le même. Il n'y a de Dieu que Dieu.

Cela, l'évangéliste le confesse en employant l'image de l'envoi.

Quand le Père envoie le Fils, celui-ci devient l'image du Père pour nous.

Quand le Fils envoie le souffle, celui-ci vient dire la parole de Dieu pour nous.

Dieu est l'éternel envoyé, celui qui vient à nous, comme créateur, sauveur, consolateur. L'envoi signifie à la fois que c'est le même qui vient mais que son visage est différent.

Mais en disant ces mots, je crains déjà de nous tromper.

Qui peut parler de Dieu sinon Dieu lui-même ?

Toi qui nous accompagnera aujourd'hui dans la contemplation de l'univers, dans l'écoute de la Parole, dans la perception du souffle infime de la vie, nous savons que tu es un. Donne-nous de le croire. Amen