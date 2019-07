"Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera" (Jn 12, 24-26)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Amen, amen, je vous le dis :

si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,

il reste seul ;

mais s’il meurt,

il porte beaucoup de fruit.

Qui aime sa vie

la perd ;

qui s’en détache en ce monde

la gardera pour la vie éternelle.

Si quelqu’un veut me servir,

qu’il me suive ;

et là où moi je suis,

là aussi sera mon serviteur.

Si quelqu’un me sert,

mon Père l’honorera. »

Source : AELF



Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

SAMEDI 10 AOÛT 2019 Jn 12, 24-26

« Une vie donnée n’est pas une vie perdue. » C’est ainsi que s’exprimait le président de la

République française, lors de l’hommage national rendu à l’hotel des Invalides aux deux membres

du commando de marine qui là-bas, en Afrique, ont sacrifié leur vie pour sauver des otages. Et c’est

ainsi qu’il rendit également hommage à tous ces combattants pour la liberté morts, si jeunes et si

nombreux, sur les plages du débarquement en Normandie, lors de la célébration du 75 ème

anniversaire.

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas », nous dit Jésus, « il reste seul … mais s’il

meurt, il porte beaucoup de fruits. »

Jésus évoque ici bien sûr son propre sacrifice, lui qui s’apprete a prendre la route de

Jérusalem. Sa mort donnera naissance à une multitude de croyants, qui se nommeront chrétiens.

Mais le message qu’il nous adresse vaut aussi pour nous aujourd’hui, même si nous ne

sommes peut être pas tous appelés à poser des gestes héroïques. Car ce message nous introduit

dans la dynamique pascale du « mourir pour vivre ». Ne s’agit-il pas d’apprendre chaque jour

davantage à mourir à l’égoïsme pour naître à l’amour, à mourir à la peur pour naître à l’aventure, à

mourir aux certitudes pour naître à la foi.

Celui qui aime sa vie, la considérant sous l’angle d’un avoir qui lui serait propre, est appelé

à la perdre, prévient Jésus. Car la vie, que nous recevons à notre naissance comme un don, est

appelée à être à son tour donnée. Suivre le Christ, c’est accepter de se mettre dans la posture du

serviteur. « Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. »

Au début de cette journée, prions le Seigneur pour qu’il nous accorde cet esprit de service,

qui seul peut contribuer à l’édification d’un monde de frères … à l’avènement de son Royaume !