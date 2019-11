"Si sept fois par jour ton frère revient à toi en disant ..." (Lc 17, 1-6)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

comme Jésus avait expulsé un démon,

certains dirent :

« C’est par Béelzéboul, le chef des démons,

qu’il expulse les démons. »

D’autres, pour le mettre à l’épreuve,

cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel.

Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit :

« Tout royaume divisé contre lui-même devient désert,

ses maisons s’écroulent les unes sur les autres.

Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même,

comment son royaume tiendra-t-il ?

Vous dites en effet que c’est par Béelzéboul

que j’expulse les démons.

Mais si c’est par Béelzéboul que moi, je les expulse,

vos disciples, par qui les expulsent-ils ?

Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges.

En revanche, si c’est par le doigt de Dieu

que j’expulse les démons,

c’est donc que le règne de Dieu est venu jusqu’à vous.

Quand l’homme fort, et bien armé, garde son palais,

tout ce qui lui appartient est en sécurité.

Mais si un plus fort survient et triomphe de lui,

il lui enlève son armement auquel il se fiait,

et il distribue tout ce dont il l’a dépouillé.

Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ;

celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.

Quand l’esprit impur est sorti de l’homme,

il parcourt des lieux arides

en cherchant où se reposer.

Et il ne trouve pas. Alors il se dit :

“Je vais retourner dans ma maison,

d’où je suis sorti.”

En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée.

Alors il s’en va,

et il prend d’autres esprits encore plus mauvais que lui,

au nombre de sept ;

ils entrent et s’y installent.

Ainsi, l’état de cet homme-là

est pire à la fin qu’au début. »

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

Quand Jésus guérit un démoniaque, qu’il le libère d’une emprise mauvaise, les réactions sont étonnantes dans l’auditoire présent… certains en veulent plus, un signe venu du ciel ! allez arrêter la lune, le soleil ou faire tomber des étoiles… ça au mois ça aurait de l’allure… mais libérer un prisonnier de son histoire de ses pulsions, n’impressionne pas cette foule-là… Étonnant…

Mais le plus étonnant est à venir… certains disent que Jésus est en connivence avec Belzébul la vielle divinité des Phéniciens… un démon avec qui il aurait passé un pacte…

Jésus va répondre en précisant 3 données de foi essentielles pour comprendre ce qui vient de se passer dans cette délivrance qu’il vient juste d’opérer.

La première, c’est que, si le démon est réellement chassé, le Règne de Dieu sûrement est là, que Dieu est à l’œuvre en lui, Jésus. Devant les prodiges accomplis par Moïse au nom de Dieu, les magiciens d’Égypte avaient su dire : "C’est le doigt de Dieu !" (Ex 8,15). Il y a maintenant plus que Moïse, et ce sont maintenant des fils d’Israël qui demeurent incrédules.

Deuxième affirmation, que Jésus présente comme une évidence : si le faux prince s’en va, c’est qu’un autre, plus fort, a réussi à le vaincre ; et cet autre, c’est Jésus Messie, par qui le Règne de Dieu fait irruption dans le monde.

Mais la troisième parole de Jésus nous concerne directement : s’il est vrai que Satan a trouvé son maître, définitivement, les suggestions du mal peuvent toujours revenir dans notre cœur si nous usons mal de notre liberté. Nous pouvons toujours tourner le dos à la victoire de Jésus ; et les rechutes peuvent être très lourdes.

La conclusion, Jésus lui-même nous la souffle, et elle tiendrait en une phrase : il est urgent de choisir.