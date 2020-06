"Si tu le veux, tu peux me purifier" (Mt 8, 1-4)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Lorsque Jésus descendit de la montagne,

des foules nombreuses le suivirent.

Et voici qu’un lépreux s’approcha,

se prosterna devant lui et dit :

« Seigneur, si tu le veux,

tu peux me purifier. »

Jésus étendit la main,

le toucha et lui dit :

« Je le veux, sois purifié. »

Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre.

Jésus lui dit :

« Attention, ne dis rien à personne,

mais va te montrer au prêtre.

Et donne l’offrande que Moïse a prescrite :

ce sera pour les gens un témoignage. »



Méditation Père Sébastien Antoni

"Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier !" Croyons-nous, non pas du bout des lèvres mais de l’intime de nos convictions que le Seigneur a, effectivement, pouvoir sur le malheur et sur le mal ? Qui n’a pas multiplié prières et jeunes en tous sens pour obtenir une délivrance, d’une maladie, d’une addiction, d’un mal… sans résultat apparent ? Et pourtant l’évangile nous provoque… Notre prière insiste, Seigneur il te suffit de vouloir, et je retrouverai ma joie de vivre, ma place dans la cité, mon honneur d'homme et de croyant ! Et le texte continue… Jésus étend la main. Il veut toucher l'intouchable, et faire sauter tous les tabous. Il veut que l'homme sente une main fraternelle posée sur lui. Et le lépreux entend ces mots, qu'il avait lui-même proncés et que Jésus reprend à son compte : "Je le veux, sois purifié!" Jésus prend la parole et la souffrance disparait. La Parole de J2sus comme lie de guérison de nos souffrances. Est-ce ainsi que nous lisons la Bible ? Et cette parole entendue, reçu et partagée est opérante, elle renoue tous les liens que le malheur avait détruit… cette parole a le pouvoir de restaurer ! Elle sauve et recrée. Aujourd'hui encore Jésus, s'il le veut, peut nous guérir de nos lèpres, encore faut-il comme le lépreux de l’histoire, les repérer… pas seulement celle qui nous embêtes, mais celles aussi avec lesquels nous avons pactisés nous habitants à elles et ne voyant plus en quoi elle seraient un problème…, - lèpres de l'intelligence: tous les slogans, les ironies, les critiques superficielles, qui entament notre foi et nous ferment au monde de Dieu; - lèpres du cœur : les égoïsmes quotidiens, les rejets, les intolérances, les haines cachées, et aussi toutes ces tristesses qui nous détruisent et qui chassent la vie autour de nous. "De tout cela, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir!". C'est là notre prière, audacieuse, confiante, les jours où nous consentons à rencontrer le regard du Christ en vérité…