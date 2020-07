"Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible" (Mt 17, 14-20)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

un homme s'approcha de Jésus,

et tombant à ses genoux,

il dit :

« Seigneur, prends pitié de mon fils.

Il est épileptique

et il souffre beaucoup.

Souvent il tombe dans le feu

et, souvent aussi, dans l’eau.

Je l’ai amené à tes disciples,

mais ils n’ont pas pu le guérir. »

Prenant la parole, Jésus dit :

« Génération incroyante et dévoyée,

combien de temps devrai-je rester avec vous ?

Combien de temps devrai-je vous supporter ?

Amenez-le-moi. »

Jésus menaça le démon,

et il sortit de lui.

À l’heure même, l’enfant fut guéri.

Alors les disciples s’approchèrent de Jésus

et lui dirent en particulier :

« Pour quelle raison est-ce que nous,

nous n’avons pas réussi à l’expulser ? »

Jésus leur répond :

« En raison de votre peu de foi.

Amen, je vous le dis :

si vous avez de la foi

gros comme une graine de moutarde,

vous direz à cette montagne :

“Transporte-toi d’ici jusque là-bas”,

et elle se transportera ;

rien ne vous sera impossible. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

« Génération incroyante et dévoyée…combien de temps devrais-je vous supporter ? »



Telle est la parole, le reproche sévère que Jésus adresse à ses disciples, et à travers eux à nous, aujourd’hui.



Jésus est déçu, peut-être découragé devant le peu de confiance de ses disciples.

Il leur a beaucoup parlé ; il leur a beaucoup expliqué ; il leur a tout donné et ils n’ont pas vraiment confiance, leur prière manque de foi et donc de force



Que peut-il faire de plus pour que vraiment ils marchent sur ses pas, pour qu’ils prient comme lui, pour qu’ils annoncent la Bonne Nouvelle et guérissent les malades comme lui.

Car Jésus compte sur eux pour continuer sa mission au cœur du monde.

Jésus compte sur son Eglise pour que, aujourd’hui, sa Présence soit source de toute vie, de tout amour au milieu de nous.

Jésus compte sur nous aujourd’hui, pour que Jésus soit connu, aimé et servi dans nos familles et nos sociétés.

C’est pour cela qu’Il nous a donné son Esprit, pour que nous soyons tous, humblement mais réellement, ses missionnaires.

C’est pour cela qu’Il se donne en nourriture à chaque Eucharistie à chacun de nous, pour que nous ayons la foi, la force de prier et d’agir en son Nom.



Seigneur Jésus, accorde à chacun de nous un peu de cette foi qui soulève les montagnes en nous faisant tout espérer de ta miséricorde infinie, pour que Ton Règne vienne.