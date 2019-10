"Si vous aviez de la foi !" (Lc 17, 5-10)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

les Apôtres dirent au Seigneur :

« Augmente en nous la foi ! »

Le Seigneur répondit :

« Si vous aviez de la foi,

gros comme une graine de moutarde,

vous auriez dit à l’arbre que voici :

‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’,

et il vous aurait obéi.

Lequel d’entre vous,

quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes,

lui dira à son retour des champs :

‘Viens vite prendre place à table’ ?

Ne lui dira-t-il pas plutôt :

‘Prépare-moi à dîner,

mets-toi en tenue pour me servir,

le temps que je mange et boive.

Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ?

Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur

d’avoir exécuté ses ordres ?

De même vous aussi,

quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné,

dites :

‘Nous sommes de simples serviteurs :

nous n’avons fait que notre devoir’.

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

La foi, certains prient pour la trouver, d’autres pour la retrouver d’autres encore pour qu’elle grandisse… bien, très bien tout cela… mais… pourquoi faire ? À quoi bon la foi derrière nos prières ? Jésus va bousculer la prière des apôtres ! Il va répondre en empruntant deux directions toutes pleines de contrastes. D’abord il parle d’un arbre qui se déracinerait pour se planter dans la mer au nom d’un peu de foi. Totalement démesuré et… sans grand intérêt… un arbre dans la mer. Mais de suite après, et ce sans transition, Jésus parlera d’un serviteur qui ne fait qu’accomplir ce qu’on lui demande. Des serviteurs inutiles c’est-à-dire qui n’outrepassent pas l’utilité ! De la démesure du premier exemple, il passe avec ce second exemple à une banalité déconcertante ! Quelle étrangeté quand même ! Le serviteur inutile, ainsi appelé, accomplit pourtant des choses utiles (labourer, s’occupe des animaux, prépare et sert le repas…) alors que la foi comme un grain de moutarde aurait le pouvoir de faire des choses absurdes comme loger un arbre dans la mer ! Il y a une immense différence entre celui qui serait doté d’une foi de la taille d’un grain de moutarde et qui commande à un arbre de se déraciner et le serviteur inutile, c’est que le premier n’a pas de maître, le second, si ! Le premier est dans la fantaisie et la magie inutile, le second est soumis à son maître. La foi n’est rien du tout dans l’absolu ! Elle n’a de sens que si elle est reliée en celui en qui on se confie… que demandez-vous quand vous demandez la foi ? Un superpouvoir ? La foi selon la Bible est une histoire de confiance et de relation. Mais la relation ne s’augmente pas, elle s’entretient ! Voilà le cœur de cette parole ! Réjouissons-nous si nous le sommes, d’être des serviteurs de celui en qui librement nous avons mis notre confiance. Jésus, le Christ