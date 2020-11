"Si vous n’avez pas été dignes de confiance pour l'argent ..." (Lc 16, 9-15)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Moi, je vous le dis :

Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête,

afin que, le jour où il ne sera plus là,

ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles.

Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose

est digne de confiance aussi dans une grande.

Celui qui est malhonnête dans la moindre chose

est malhonnête aussi dans une grande.

Si vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête,

qui vous confiera le bien véritable ?

Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance,

ce qui vous revient, qui vous le donnera ?

Aucun domestique ne peut servir deux maîtres :

ou bien il haïra l’un et aimera l’autre,

ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.

Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens,

eux qui aimaient l’argent,

tournaient Jésus en dérision.

Il leur dit alors :

« Vous, vous êtes de ceux qui se font passer pour justes

aux yeux des gens,

mais Dieu connaît vos cœurs ;

en effet, ce qui est prestigieux pour les gens

est une chose abominable aux yeux de Dieu. »



Source : AELF

Méditation Père François Lestang

« Faites-vous des amis ». Ce que Jésus donne ici comme impératif, on le retrouve dans la dernière nuit qu’il a passée parmi les siens. Après leur avoir lavé les pieds, il leur déclare : « je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai entendu de mon Père ». Le chemin de Jésus est celui de la confiance, de la confidence, de l’amitié ; il veut que nous soyons ses amis, et que nous nous fassions des amis.

Avec un vrai ami, on partage des souvenirs, des moments forts, des projets, des valeurs ; pour lui, on est prêt à partir loin de chez soi s’il en est besoin, quoi qu’il en coûte. Ce départ loin de chez soi, c’est bien ce que Jésus a fait pour nous, quittant la perfection de l’amour entre Père, Fils et Esprit Saint pour venir nous rencontrer ; en venant parmi nous, il a dépensé sans compter, pour nous, jusqu’à donner sa vie. C’est là « ce qu’il a entendu de son Père », ce don total, cette amitié qui se dépense sans compter.

« Faites-vous des amis ». Seigneur Jésus, tu connais mes logiques internes, ce qui a du prix à mes yeux et ce qui n’en a pas ; je t’en prie, viens me tourner résolument vers ta manière de faire, pour me donner aux autres comme tu t’es donné, toi qui nous as révélé le Père.