Signature de la CPOM entre le Conseil départemental et l'ADMR des Côtes-d'Armor

Le département s'engage depuis 2016 dans une réforme en profondeur de l'aide à domicile.



30 millions d'euros sont consacrés à ce poste par le département.



Les élus et l'ADMR 22 se sont retrouvés mercredi 5 février, au Conseil Départemental des Côtes-d'Armor pour signer un 11ème Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM).



A cette occasion, Manuela Charles, directrice fédérale ADMR 22, ainsi que deux-vices président nous précisent les contours de ce plan et ce qu'il va apporter à la structure.