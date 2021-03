"Silence" de Masahiro Shinoda

Vous vous souvenez peut-être du film "Silence" de Martin Scorsese sorti en salles en 2017, avec Adam Driver et Andrew Garfield. L’histoire de ces deux jésuites portugais partis au Japon au début du XVIIème siècle, sur les traces de leur mentor disparu, le père Ferreira.

C‘est le même roman célèbre de Shozaku Endo que le réalisateur japonais Shinoda a déjà adapté 50 ans auparavant, avec l’écrivain en co-scénariste. Leur film éponyme "Silence" avait été alors sélectionné au Festival de Cannes de 1972 mais il n’avait jamais été montré au public, faute de distributeur. C'est donc chose faite grâce à la société Carlotta qui après une sortie en salles en 2019, en propose aujourd'hui une version remasterisée haute-définition. Elle rend largement hommage au très beau travail du chef opérateur d’Ozu et de Kurosawa. Les côtes japonaises où accostent les deux missionnaires sont magnifiquement représentées.

Mais elles sont à l’image du pouvoir en place, hostiles et violentes. La religion chrétienne est alors interdite au Japon par des Seigneurs qui voient d’un très mauvais œil, l’expansion rapide de l’Église. Tous les croyants sont pourchassés et persécutés. Ce qui nous rappelle le sort des premiers chrétiens dans l’Empire romain, du début de notre ère. Et c’est ce que découvrent les pères Rodrigues et Garpe dans la petite communauté catholique clandestine où ils arrivent.

Le film pose la question de la fidélité à sa foi face à l'horreur des persécutions. La cruauté des sévices imposés aux fidèles plonge le père Rodrigues au cœur d’un combat spirituel terrible, entre culpabilité et orgueil, où il perd tout repère. Les parallèles avec la passion du Christ sont nombreux mais le gouverneur cherche à brouiller les consciences par la ruse, pour les contraindre à renoncer à leur foi.

Il est lui-même très au fait des croyances chrétiennes, il a été élevé dans un collège jésuite. Et dans la deuxième partie du film, qui se passe dans son palais à Nagasaki, il use de toutes les tentations pour faire apostasier le père Rodrigues, emprisonné.

Shozaku Endo était un écrivain japonais catholique. Là où Martin Scorsese en a fait une fresque épique et intime, Shinoda en donne lui, une version plus objective et plus dépouillée. Il est contemporain de ce qu’on a appelé "la nouvelle vague" japonaise, qui recherchait dans ses films, une approche plus sociale que psychologique.

Il ne fait pas pour autant la part belle aux japonais dont la cruauté sidère. Mais il prend plus de temps pour expliquer, dès le prologue, le contexte politique, culturel, historique de l’époque. Et comment la religion chrétienne a été perçue comme partie intégrante d’une menace extérieure, par des seigneurs eux-mêmes assoiffés de pouvoir.

Le film "Silence" sort aujourd'hui en DVD et Blu-Ray. Vous pouvez aussi retrouver le film de Martin Scorcese en VOD sur plusieurs plateformes de location.

Chronique réalisée en partenariat avec SIGNIS Cinéma.