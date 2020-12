Si je vous emmène aujourd’hui sur des sommets enneigés, c’est à l’occasion des Arcs Film Festival qui a lieu tous les ans depuis 2009 et qui met en avant le cinéma européen indépendant. Ce qui lui a valu d’être qualifié de "Sundance européen" par le magazine américain Variety.

Il faut louer la réactivité et le dynamisme de bon nombre de festivals comme celui des Arcs, qui s’adaptent à la crise sanitaire et qui réussissent malgré tout à nous offrir du cinéma de qualité. Parmi les innovations de cette année, une proposition réjouissante : c’est la mise en ligne de près de 80 films que vous pourrez visionner avec l’obtention d’un Pass via le site internet du festival.

Le festival commence effectivement samedi, avec des films en compétition, des avant-premières. Et notamment celle du film "Slalom" de Charlène Favier, qui fait partie de la sélection Cannes 2020 et qui doit sortir en salles normalement le 16 décembre. Mais d’ici là, vous pouvez donc le voir ce week end, de chez vous.

"Slalom" raconte l’histoire de Lyz, élève dans une section sport-étude ski, à Bourg Saint Maurice. Elle a 15 ans, elle s’entraine pour gagner, mais très vite elle tombe sous l’emprise de son entraineur, Fred, joué par Jérémie Rénier.

Un film qui aborde le sujet des violences sexuelles dans le sport

C'est un des premiers longs métrages à aborder le sujet des violences sexuelles dans l'univers du sport. Le film détaille en réalité tout l’engrenage d’un abus de pouvoir par un adulte prêt à assouvir ses pulsions, sans perversion particulière mais sans état d’âme non plus !

C’est un sujet que la réalisatrice -et scénariste- du film connait bien, puisqu’il est largement autobiographique. Elle a vécu, jeune, ce type de relations et elle veut contribuer aujourd’hui à lever le voile sur ces dérives du sport de haut niveau : sur la solitude des jeunes athlètes, sur le pouvoir de leurs entraineurs qui incarnent leurs rêves et leurs espoirs. Tout ça à un âge où la vie affective et sexuelle des jeunes est encore balbutiante. Ce qui les rend évidemment très vulnérables.

Un premier film réussi

Et "Slalom" exprime cette tension par une image à la fois délicate et douce mais souvent trouée de rouge, la couleur de la violence et du sang.

Je voudrais aussi mentionner Noée Abita -qui joue le rôle de Lyz- et qui est impressionnante d’expressivité. Juste par son visage et par son corps, elle est tour à tour déterminée, passive, perdue, heureuse par moments, puis apaisée.

C’est en tous cas un très beau premier film, et qui devrait apporter sa pierre au combat contre les crimes sexuels. Il est à retrouver sur ce site.

Cette chronique a été réalisée en partenariat avec SIGNIS Cinéma.