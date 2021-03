SNCF / CITIZ : ensemble pour développer la mobilité durable

"Nous voulons privilégier un usage pratique, raisonné et économique de la voiture. L'idée est de montrer notre attachement à la préservation des ressources".

Jérôme Fontaine, directeur marketing TER Grand Est



Promouvoir les mobilités durables et proposer un service d’autopartage aux utilisateurs du train. C’est l’objectif que se sont fixé SNCF TER GRAND EST et le réseau CITIZ en développant leur partenariat dans la région. Aujourd’hui, 21 gares proposent ce service dans le Grand Est. On en parle avec Jérôme Fontaine. Il est directeur marketing et commercial TER Grand Est.