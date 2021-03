So Authentic : une savonnerie locale et artisanale

L'UFC Que Choisir a publié une enquête sur la qualité des savons de Marseille vendus dans le commerce. Entre huile de palme venant du bout du monde, conservateurs, allergènes, colorants et perturbateurs endocriniens, l’association de consommateurs met en garde. L’occasion de rappeler que vous pouvez vous procurer des savons artisanaux et de qualité près de chez vous. Exemple en Meurthe-et-Moselle avec Sophie Vergnat qui a créé en 2016 So Authentic, sa savonnerie artisanale.