A part l’adjectif dont il est tiré, « sobre », son histoire nous échappe… Mais en fait c’est très décevant ! Parce que sobre vient du latin sobrus, de même sens en définitive qu’aujourd’hui, signifiant déjà « qui n’a pas bu », « à jeun », mais aussi « frugal », « tempérant, modéré, mesuré ». donc avec en réalité autant de sens restés identique aujourd’hui.

Cependant, quand le mot entre en langue française, attesté en 1170, il correspond d’abord au seul fait d’observer « les règles de la morale », de « mener une vie honnête, austère ». Et d’ailleurs existe alors la formule, avoir une « âme sobre et juste ». Mais à la fin du XIIe siècle sinstalle aussi le sens latin, définissant celui qui boit et mange avec modération, mais à cet égard la première attestation correspond au comportement d’un aigle, dans un poème de Marie de France.

Il faut attendre 1223 pour que l’adjectif sobre, qui mange et boit peu, soit attribué à un être humain. À la fin du XVe siècle, sobre définit enfin aussi le comportement mesuré, modéré de quelqu’un. Puis au XVIIe siècle, sobre se spécialise aussi à propos de quelqu’un qui ne boit pas. Les différents sens sont désormais installés et n’évolueront plus.

Ah, en termes de nourriture, que ne puis-je, suivre un personnage d’Anatole France déclarant dans l’Île aux pingouins, en 1908 : « Je suis sobre ; une laitue et quelques olives, avec une goutte de Falerne, composaient tout mon repas. » Au XIXe siècle, naîtra la locution être sobre comme un chameau, celui-ci pouvant rester comme on le sait longtemps sans boire ni manger. Être sobre dans ses actes, dans ses gestes, est une formule qui eut aussi un certain succès, par exemple avec Villiers de L’Isle-Adam, déclarant dans ses Contes cruels en 1883, « C’est à la juste notion de la sincérité que nous devons d’être sobres dans les gestes, scrupuleux dans les paroles, réservés dans les enthousiasmes, contenus dans les désespoirs », superbe formule.

Il reste les auteurs de mots croisés en rien sobres sur le sujet. "Voici la maîtrise de soif". Ou encore la retenue dans le bar, et pour finir une économie en liquide. J’arrête, là, Stéphanie, restons « sobres ».