Sœur Bernadette Moriau : "Je vis cette communion avec tous les malades"

"Je vis cette communion avec tous les malades". Sœur Bernadette Moriau, la 70ème miraculée de Lourdes, anime les chapelets pour les malades et les accompagne en cette période difficile. En raison de l’épidémie de Covid-19, les personnes malades ne peuvent pas assister physiquement au 147ème pèlerinage national de Lourdes qui a débuté le jeudi 13 août. Des dispositifs comme "les anges-gardiens" ou encore un kit d’accompagnement sont mis à leur disposition pour qu’ils puissent vivre au plus près de la réalité ce pèlerinage.

Pour soeur Bernadette Moriau, "les malades ne sont peut-être pas là physiquement, mais ils sont là par la présence des pèlerins et des soignants. Et Marie les accompagne, car elle est auprès de chacun de nous". Durant sa maladie, il lui est arrivé de "douter, de ne plus vouloir continuer". Alors qu'elle pensait que tout était perdu, elle a reçu "l'aide de Dieu au travers de ses frères et ses soeurs". Raison pour laquelle, elle soutient aux malades qu'"il ne faut pas rester seuls, car lorsque l'on est au fond du trou, Dieu se manifeste au travers d'intermédiaires".