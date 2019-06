Sofiane, 13 ans, a gravi la Tête Blanche avec le Secours Populaire Français !

Sofiane est parisien, il a 13 ans, et a participé il y a 2 semaines à une expérience indélébile. En tant que bénévole au Secours Populaire Français, il est descendu de la capitale pour humer l'air de la montagne, et gravir la Tête Blanche. Il a pris cette expédition comme "un challenge", qui lui a donné avec recul "beaucoup de courage, et de confiance en soi".

La montagne, un monde à préserver

C'était la première fois qu'il partait à la montagne. Privé de vacances, Sofiane a savouré. Et un moment l'a marqué. Quand il s'est retrouvé nez à nez avec la Mer de Glace, il n'a pas pu cacher sa stupéfaction. "J'ai constaté la baisse du niveau de la Mer de Glace" explique avec effroi jeune parisien.



Pour autant, la montagne n'était pas totalement méconnue de Sofiane. Le matériel d'alpiniste, ça le connait. "Les gants, les casques, les piolets", pas de problème pour le jeune adolescent, mais il a pu découvrir une autre face du matériel. "Les crampons et les lampes frontales, je ne connaissais pas".

Une première nuit dans un refuge, ça ne s'oublie pas. C'est le cas de Sofiane. "Il faisait froid, il faisait nuit" explique-t-il. "On avait peur de marcher dans un grand trou et ne plus en ressortir" se souvient Sofiane. Heureusement, les guides étaient là pour tranquilliser tout le monde.



SOFIANE, un bénévole au service des autres

Sofiane a beaucoup apprécié le "travail de groupe" qui ressort d'une expédition en montagne. Etre bénévole, Sofiane a ça dans le sang. Il a toujours aimé ça, illustration avec la Fête de l'Huma. "J'ai récolté de l'argent à la Fête de l'Humanité". "Aider les gens, c'est ce que j'aime" conclut-t-il avec passion.