"Sois le berger de mes agneaux, sois le berger de mes brebis"(Jn 21, 15-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac.

Après le repas, il dit à Simon-Pierre :

« Simon, fils de Jean,

m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? »

Il lui répond :

« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »

Jésus lui dit :

« Sois le berger de mes agneaux. »

Il lui dit une deuxième fois :

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? »

Il lui répond :

« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »

Jésus lui dit :

« Sois le pasteur de mes brebis. »

Il lui dit, pour la troisième fois :

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »

Pierre fut peiné

parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait :

« M’aimes-tu ? »

Il lui répond :

« Seigneur, toi, tu sais tout :

tu sais bien que je t’aime. »

Jésus lui dit :

« Sois le berger de mes brebis.

Amen, amen, je te le dis :

quand tu étais jeune,

tu mettais ta ceinture toi-même

pour aller là où tu voulais ;

quand tu seras vieux,

tu étendras les mains,

et c’est un autre qui te mettra ta ceinture,

pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »

Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort

Pierre rendrait gloire à Dieu.

Sur ces mots, il lui dit :

« Suis-moi.»



Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

En fêtant les deux piliers de l’Église, Pierre et Paul, le pécheur et le nomade, le pasteur et le pèlerin, le roc et le bâtisseur, nous ne pouvons qu’être émerveillés par leur fécondité, 2000 ans après. Un pauvre pécheur de Galilée et un juif converti au christianisme n’avaient pas grande valeur dans la société de l’époque. Ils sont des géants de la foi, car en eux, comme le dira Paul lui-même, c’est le Christ qui a agi.

Cet étonnant examen que passent les disciples de Jésus devant Lui, en devant répondre à la question : « au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » ; les réponses fusent : « Jean-Baptiste, Elie, ou l’un des prophètes ». Mais Jésus n’a que faire des opinions, Il insiste : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ». Nous recevons alors la plus belle déclaration de foi de tout l’évangile : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus de témoigner que cette déclaration de foi n’est pas l’œuvre d’un homme, mais de Dieu dans le cœur d’un homme : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux » - et de lui confier les clés du royaume !

Oui, fêter Pierre et Paul, c’est d’abord remercier Dieu pour le don de la foi qui a fait de ces hommes des hérauts de l’évangile. Ce don qu’Il veut donner à tous ceux qui se tournent vers Lui avec humilité et confiance. Ce don qu’Il ne cesse de donner afin que ce monde soit sauvé. Sachons rendre grâce au Seigneur pour le don de la foi – que serions-nous sans elle ! Comme le confessait Pierre lui-même : « Vers qui irions-nous Seigneur, Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68).