"Sois le berger de mes agneaux. Sois le pasteur de mes brebis" (Jn 21, 15-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Jésus se manifesta encore aux disciples

sur le bord de la mer de Tibériade.

Quand ils eurent mangé,

Jésus dit à Simon-Pierre :

« Simon, fils de Jean,

m’aimes- tu vraiment, plus que ceux-ci ? »

Il lui répond :

« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »

Jésus lui dit :

« Sois le berger de mes agneaux. »

Il lui dit une deuxième fois :

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? »

Il lui répond :

« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »

Jésus lui dit :

« Sois le pasteur de mes brebis. »

Il lui dit, pour la troisième fois :

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »

Pierre fut peiné

parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait :

« M’aimes-tu ? »

Il lui répond :

« Seigneur, toi, tu sais tout :

tu sais bien que je t’aime. »

Jésus lui dit :

« Sois le berger de mes brebis.

Amen, amen, je te le dis :

quand tu étais jeune,

tu mettais ta ceinture toi-même

pour aller là où tu voulais ;

quand tu seras vieux,

tu étendras les mains,

et c’est un autre qui te mettra ta ceinture,

pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »

Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort

Pierre rendrait gloire à Dieu.

Sur ces mots, il lui dit :

« Suis-moi. »

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

Nous sommes après Pâques, au bord du Lac de Tibériade.

Jésus ressuscité invite Pierre, Jacques et Jean à partager un pique-nique en forme de

barbecue, en faisant griller sur un feu de bois quelques poissons.

A la fin de ce petit déjeuner, Jésus, par trois fois, pose une question très personnelle à

Pierre « M’aimes-tu ? ». Pierre est sans doute embarrassé, mais répond avec franchise ...

« Oui Seigneur, je t’aime, tu le sais »... par trois fois, Pierre confirme son amour du

Seigneur... ainsi sera-t-il pleinement guéri de son triple reniement.

Et Jésus le confirmera aussi par trois fois dans sa mission de berger de son troupeau,

c’est- à dire de Berger de son Peuple, l’Eglise :

« Sois le Pasteur de mes brebis »...

Pierre reçoit publiquement de nouveau la charge d’être le pasteur des brebis du Seigneur.

A notre tour, le Seigneur pose à chacun de nous cette même question : « M’aimes-tu ? »

Qu’allons-nous répondre ?

Car si nous répondons comme Pierre : « Oui Seigneur, Tu sais bien que je t’aime », est-ce

que Jésus ne va pas aussi nous confier une mission, une responsabilité dans l’Eglise ?

On ne peut pas dire « oui » à Jésus et rester sans rien faire au service de son Eglise qui est

son corps.

Seigneur Jésus, il nous arrive de te renier comme le fit Pierre, cependant, comme Pierre,

nous t’aimons, tu le sais...

Accorde-nous de t’aimer vraiment, et pas seulement du bout des lèvres...

Puissions-nous vivre au service des frères de ton Eglise et trouver notre joie en aimant

comme toi aujourd’hui, chaque personne que nous allons rencontrer.