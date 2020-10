Son groupe dissout, Matthieu Orphelin dénonce "des manoeuvres politiques"

Le groupe parlementaire Ecologie, démocratie, solidarité n’existe plus depuis samedi. Avec le départ de la députée du Nord Jennifer de Temmerman, vendredi, il ne compte plus que 14 membres, quand il en faut 15 pour constituer un groupe. C’est un coup dur pour le député angevin Matthieu Orphelin, qui avait créé ce groupe il y a cinq mois. "Depuis le début, une partie de la majorité et de l'exécutif cherchait à nous faire disparaître parce qu'on dérange", estime l'ex-marcheur.