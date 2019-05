"Son nom est Jean" (Lc 1, 57-66.80)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter,

elle mit au monde un fils.

Ses voisins et sa famille apprirent

que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde,

et ils se réjouissaient avec elle.

Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant.

Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père.

Mais sa mère prit la parole et déclara :

« Non, il s’appellera Jean. »

On lui dit :

« Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! »

On demandait par signes au père

comment il voulait l’appeler.

Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit :

« Jean est son nom. »

Et tout le monde en fut étonné.

À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia :

il parlait et il bénissait Dieu.

La crainte saisit alors tous les gens du voisinage

et, dans toute la région montagneuse de Judée,

on racontait tous ces événements.

Tous ceux qui les apprenaient

les conservaient dans leur cœur et disaient :

« Que sera donc cet enfant ? »

En effet, la main du Seigneur était avec lui.

L’enfant grandissait

et son esprit se fortifiait.

Il alla vivre au désert

jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël.



Méditation Père Michel Quesnel

L’évangile de Luc ne parle que très rapidement de la naissance de Jean Baptiste que nous fêtons aujourd’hui. Il y consacre un seul verset, le temps de dire que de nombreuses personnes se réjouissent de la venue au monde de cet enfant improbable, né d’un père et d’une mère âgés. Luc s’attarde beaucoup plus sur l’événement qui se produit huit jours après, sa circoncision.

Ce qui est mis en valeur, c’est le nom que reçoit l’enfant. Zacharie, pourquoi pas ? C’est le nom de son père. Et cela signifie que Dieu se souvient, qu’il n’oublie pas son peuple. Un beau programme, non ? Mais Dieu a sur l’enfant d’autres projets. Lorsque l’ange du Seigneur est apparu à son père quand il offrait l’encens dans le Temple de Jérusalem pour lui annoncer qu’Elisabeth allait avoir un enfant, il lui avait dit : « Tu lui donneras le nom de Jean. » En hébreu Yohanan, qui signifie « Dieu a fait grâce ». La grâce, le don, c’est plus fort que le souvenir.

Jean Baptiste mérite bien ce nom-là. Avec sa naissance s’enclenche un processus inédit dont l’ensemble de la création va bénéficier : après Jean Baptiste, le précurseur, viendra son cousin Jésus de Nazareth, Messie d’Israël, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Il n’y a pas assez de noms pour dire qui est Jésus et tout le bien qui résultera de l’incarnation divine.

Donne-nous, Seigneur, de nous émerveiller de la grâce que tu nous fais en devenant l’un de nous. Et donne-nous, comme Jean Baptiste, d’annoncer le nom de Jésus par nos paroles et nos actes, sans esprit de prosélytisme mais aussi sans crainte. Certes, Jean Baptiste finira mal. Jésus aussi. Mais la vie est plus forte que la mort. Grâce à Dieu, le monde créé finira bien.