Son sec 37 plan collège vélo 2

Titre : Le conseil départemental de Touraine vote un plan "Collège à Vélo". Les explications de Marie-Elisabeth Desmaisons dans ce journal.



Lancement : Parmi les nombreux sujets débattus vendredi dernier lors du conseil départemental, se trouvait le plan "Collège à Vélo". Il a été voté. Pouvez vous nous expliquer de quoi il s'agit, Marie-Elisabeth Desmaisons ?



SCRIPT :

>Oui le principe a été voté. L'objectif du département est de se placer dans la veine des efforts faits pour réduire le chauffage au fioul dans les collèges. Cette fois-ci, il propose de financer des projets de sécurisation et de création de piste cyclables entre les centres villes et différents collèges. A Amboise ou à La Ville aux Dames, des projets ont déjà été montés et pourraient être financés ou co-financés par le conseil départemental.



Relance mathilde : Et cela pourrait représenter combien d'euros ?



> Pour l'instant on ne sait pas. C'est aux collèges ou aux collectivités de faire leurs demandes de projets, demandes qui seront ensuite étudiées par le département. C'est donc au cas par cas, d'autant que pour certains projets il s'agit d'une simple rénovation ou sécurisation d'une piste cyclable existante, et pour d'autre, il s'agira de la créer entièrement. Ce qui est sur c'est que trois projets sont en cours actuellement; le département désire que cela d'étende à tout le territoire.



Pied : Merci, ME Desmaisons.. Toutes les mairies, collectivités ou collèges portant un projet de ce type peuvent donc des maintenant prendre contact avec le conseil départemental.