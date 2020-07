"Son visage devint brillant comme le soleil" (Mt 17, 1-9)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère,

et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne.

Il fut transfiguré devant eux ;

son visage devint brillant comme le soleil,

et ses vêtements, blancs comme la lumière.

Voici que leur apparurent Moïse et Élie,

qui s’entretenaient avec lui.

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici !

Si tu le veux,

je vais dresser ici trois tentes,

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »

Il parlait encore,

lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre,

et voici que, de la nuée, une voix disait :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,

en qui je trouve ma joie :

écoutez-le ! »

Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre

et furent saisis d’une grande crainte.

Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :

« Relevez-vous et soyez sans crainte ! »

Levant les yeux,

ils ne virent plus personne,

sinon lui, Jésus, seul.

En descendant de la montagne,

Jésus leur donna cet ordre :

« Ne parlez de cette vision à personne,

avant que le Fils de l’homme

soit ressuscité d’entre les morts. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

Ce jeudi a un air de fête, car la Transfiguration est un évènement très heureux. Il s’agit de la préfiguration de la Fête de la Résurrection, celle du Christ, mais aussi la nôtre.



Jésus a déjà annoncé à ses disciples que son dernier voyage à Jérusalem se terminerait très mal pour lui : Il sera trahi, arrêté, jugé et mis à mort… mais qu’Il ressuscitera le 3ème jour.

Ses disciples ne comprennent pas. Jésus insiste et pour les préparer à vivre cette grande épreuve, Il prend avec lui ses trois plus proches disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il les conduit sur une haute montagne où Il va leur apparaître transfiguré, dans une lumière éblouissante, préfigurant sa Résurrection.



Voyant cela, les disciples sont paralysés de frayeur.

Mais Jésus les rassure : « N’ayez pas peur… » puis en redescendant de la montagne, Jésus leur dit « de ne parler à personne de ce qu’ils ont vu, avant que le Fils de l’Homme soit ressuscité d’entre les morts » .



Et nous, nous voici associés à cette vision qui annonce la victoire de la Vie sur toute mort.

Jésus Ressuscité ; c’est incroyable, mais c’est vrai.

Davantage même, la Résurrection du Christ ouvre le chemin de notre propre résurrection.



Pour tous les croyants en la Résurrection du Christ, la mort est vaincue. Notre mort ne se termine pas au Cimetière ou au Crématorium.

Notre vie sera transformée, transfigurée. Nous vivrons d’une Vie nouvelle comme le Christ, avec le Christ.



Seigneur, merci de nous associer dès maintenant à ce que nous sommes appelés à devenir.

Merci de nous confirmer dans la foi en la Résurrection, la tienne et la nôtre.

Merci de nous montrer que l’Amour ne mourra jamais et que la Vie l’emporte sur toute mort.