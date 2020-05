"Sonnons les cloches pour redémarrer autrement" c’est l’intention de cette opération menée, entre autres, par les Chrétiens Unis pour la Terre. Pour eux, la pandémie de coronavirus rappelle notre vulnérabilité, elle montre l’impasse d'une mondialisation excessive. Ils s’inquiètent : "même si nous saurons surmonter cette crise, la détérioration de l’état de notre maison commune, la Terre, est une tendance de fond qui va perdurer et nous emmène vers un dérèglement climatique hors de contrôle, vers une 6 ème extinction massive des espèces !" Les Chrétiens Unis pour la Terre veulent saisir l’opportunité qui se présente d’impulser un changement en profondeur, et de promouvoir la conversion écologique proposée par l’encyclique Laudato Si’.

Qu’est ce qui est prévu dimanche ?

A 20h dimanche les cloches des églises sonneront pour marquer un temps d’arrêt, réfléchir, prendre du recul, méditer… Mais aussi pour penser à construire le "monde d’après", pour entendre concrètement par les cloches un signal d’alarme, et puis bien sûr pour prier. Les Chrétiens Unis pour la Terre invitent à vivre ce moment unis à cette sonnerie, selon les possibilités de chacun. Soit en sonnant aux fenêtres avec des clochettes ou avec le sons de smartphones amplifiés, vous pouvez aussi vous réunir par petits groupes devant les entrées des églises et prendre un temps de prière et de réflexion sur l’après pandémie à partir de la Prière de la Terre de Laudato Si’ par exemple.

L’encyclique Laudato Si prend tout son sens avec la crise sanitaire

L’opération "Sonnons les cloches pour redémarrer autrement" le 24 mai aura lieu exactement le jour anniversaire de la publication de Laudato Si’. Les Chrétiens Unis pour la Terre, veulent répondre à l’appel du pape François "La clameur de la Terre et la clameur des pauvres ne peuvent plus durer plus longtemps, prenons soin de la création, don de notre Dieu bon et créateur." Pour eux "le véritable enjeu des engagements à prendre est spirituel dans une écologie intégrale. Il concerne à la fois nos relations à la nature, aux autres, à nous-mêmes et à Dieu."