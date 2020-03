Sophie Elizéon, préfète de l'Aude, renforcements des mesure de prévention

Afin de lutter contre les comportements irresponsables encore trop nombreux, Mme la Préfète de l’Aude a décidé de renforcer les mesures de prévention sanitaire dans le département. Sont interdits jusqu’au 31 mars 2020, les accès aux espaces naturels et touristiques suivants :

- massifs forestiers,

- plages de bord de mer,

- bases de loisir,

- Cité de Carcassonne et espaces aménagés aux abords des châteaux et abbayes,

- abords du canal du Midi.