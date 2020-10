Sophie Rémy : en finir avec le gaspillage alimentaire

Il est urgent d'en finir avec le gaspillage alimentaire. Cinquante et une entreprises de l’agroalimentaire ont récemment signé le Pacte sur les dates de consommation, lancé début 2020 par la start-up Too good to go. Ces entreprises s’engagent à rendre plus lisible les dates limites sur les emballages pour aider les Français à moins gaspiller. La restauration collective est, elle aussi, un lieu de gaspillage alimentaire important. Alors, comment limiter ce gaspillage ? Sophie Rémy, chargée de projet gaspillage alimentaire et compostage chez OrgaNeo à Metz, nous répond.