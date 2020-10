Sophie Tubiana, nouvelle présidente du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a une nouvelle président depuis le mois dernier.

C’est Sophie Tubiana, conseillère municipale à Saumur qui a été élue.

Le Parc naturel Régional Loire-Anjou-Touraine c'est un peu moins de 280 milles hectares et plus de 200 mille habitants à cheval sur deux régions et deux départements entre Angers et Tours.

Un parc créé en 1996.

Nous avons rencontré Sophie Tubiana qui nous a parlé des chantiers à venir pour le parc entre agrandissement, réchauffement climatique et le grand enjeu de l'eau.