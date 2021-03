Sorties interdites pour les résidents non-vaccinés: injuste pour Eric Lacoudre

Il y a un an, le 11 mars 2020, les visites dans les EHPAD étaient suspendues, en raison de la Covid-19. Un an plus tard, ce sont les sorties chez les familles qui cristallisent le débat. L'avis d'Eric Lacoudre, directeur d'EHPAD à Sillingy et Cervens, et correspondant départemental de l'association des directeurs d'EHPAD.