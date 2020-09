Sortir meilleurs de la crise

La subsidiarité est une manière de concevoir toutes les organisations sociales, depuis les plus petites : famille, association, entreprise, jusqu’à la plus grande : la société. C’est une notion beaucoup plus simple qu’il n’y parait, et intuitivement on comprend très vite pourquoi on en a tant besoin, personnellement et collectivement.

La subsidiarité met en lumière l’importance de faire participer tous les membres d’une organisation, en partant de ce qu’on appelle souvent « la base », les personnes les plus proches du terrain, des besoins et des problèmes réels. Cela a du sens de les écouter et de leur faire confiance. Le Pape cite abondamment la sagesse du peuple, des pauvres et des exclus et regrette qu’on écoute davantage les puissants que les faibles.

D’abord, la subsidiarité invite chacun à participer librement, et encourage à confier à chacun les pouvoirs et les responsabilités dont il a besoin pour agir au mieux de ses capacités. Ensuite, le niveau supérieur n’est fondé à intervenir dans les affaires du niveau inférieur que s’il lui apporte une aide pour réaliser pleinement ses objectifs. Subsidiarité vient de Subsidium veut dire aide, ou renfort.

C’est là le message central et surement un peu révolutionnaire du principe de subsidiarité : la collaboration a vocation à s’organiser dans un double dynamisme : du haut vers le bas et du bas vers le haut. Avec cette vision, on comprend la perte de confiance envers le politique ou le puissant, dès lors qu’il agit avec un autoritarisme déconnecté des problématiques réelles. Attention, la subsidiarité ne nie aucunement le rôle essentiel de l’autorité, mais pose la question de son vrai sens et de sa légitimé.

La subsidiarité est une expression de l’inaliénable liberté humaine, et même une manifestation particulière de la charité. La parabole des talents est une des sources du principe de subsidiarité. Le bon maitre remet à chacun des talents selon ses capacités puis attend vraiment de chacun qu’ils les fassent fructifier, et s’il n’y parvient, qu’il trouve sur son chemin quelqu’un pour l’y aider. Il y aura un beau lieu pour rencontrer ce weekend de beaux talents et des structures qui ont fait de la subsidiarité le cœur de leur vocation : Le Congrès Mission !