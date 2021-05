Souveraineté alimentaire : "il y a un problème de compétitivité de nos fermes"

Ce mardi 18 mai 2021, c'est le grand rendez-vous de la souveraineté alimentaire. Ce colloque national en ligne réunira les acteurs du monde agricole en présence d’Emmanuel Macron. Pour l'Angevine Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, "il y a un problème de compétitivité de nos exploitations, qui souffrent d'un certain nombre de charges et de normes que les autres pays n'ont pas. On importe la moitié de nos fruits et légumes parce qu'ils sont moins chers !"