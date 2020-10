Sports et bars ciblés par les nouvelles mesures COVID

La France est en état d'urgence sanitaire depuis samedi, avec des règles durcices, comme l'interdiction d'être plus de six personnes à table dans les restaurants, les bars et l'espace public (sauf pour les funérailles, les marchés, les transports, les établissements recevant du public autorisés à fonctionner et les manifestations revendicatives et professionnelles).

Les bars doivent désormais baisser le rideau à 22 h chaque soir dans toute l'Indre-et-Loire. La vente d'alcool est également interdite à partir de 22h chaque soir.

Pour les grands évènements, la jauge a été revue à la baisse : 1 000 personnes maximum, contre 5 000 auparavant.

Le sport est aussi impacté : interdiction de jouer en amateur un sport collectif dans un lieu clos comme un gymnase sur le territorie de la métropole uniquement, sauf pour les mineurs, les pros et les sportifs de haut-niveau. Les sports individuels pratiqués en collectif comme la Zumba sont maintenus à condition de respecter les 4 mètres carrés de distance. La natation et les sports, même de contact, joués en extérieur, sont aussi maintenus.

Et du côté des chiffres, quelle est la situation ? Sur la métropole de Tours, samedi 16 octobre, on enregistrait 209 cas positifs pour 100 000 habitants. C'est 16 cas de plus en 24 heures. A la préfecture, le mot d'ordre est d'anticiper pour éviter le couvre-feu. Explications de Marie Lajus, prèfète d'Indre-et-Loire dans ce podcast. Elle a tout de même indiqué que la métropole de Tours pourrait rapidement basculer en couvre-feu : le seuil est de 250 cas positifs pour 100 000 habitants.

Explications également dans ce journal sur la ligne 2 du tramway. Sujet au cœur des préoccupations de la métropole. Samedi les élus locaux ont présenté cette future ligne.