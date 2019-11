Ssemaine de securité des patients - Elise Drouelle

Sensibiliser à la sécurité des patients et entamer le dialogue entre eux et professionnels de santé, ce sont les objectifs de cette semaine de la sécurité des patients. A Talant, en banlieue dijonnaise, c’est déjà la 9ème édition pour la clinique mutualiste Benigne Joly. A notre micro ce matin, la technicienne qualité et gestion des risques à la clinique mutualiste Benigne Joly.