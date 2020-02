Stage conduite MATMUT - PRESNOIS

Savons-nous tout des derniers changements du code de la route ou même des fonctionnalités de nos véhicules ?

C’est pour pallier à ces manques que la MATMUT organise des journées spéciales sécurité routière, gratuites, et destinées à ses assurés. Depuis mardi et jusqu’à ce soir, ces journées se déroule sur le circuit automobile de Dijon-Presnois.

Ce matin, l’on y parlera de conduite en situation d’urgence et cet apres-midi d’éco conduite.

Nous sommes en ce matin en compagnie de Bertrand GARNIER, Instructeur.



Les renseignements sont à trouver sur le site de la matmut.