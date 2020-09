Statut artiste-auteur

C’était le thème du second forum des auteurs qui se tenait hier au centre national de la bande dessinée. La Charente compte quelques 200 auteurs de BD, 25 sont en grande difficulté et bénéficient du RSA. Pour la direction des solidarités au conseil départemental et la maison des auteurs il est nécessaire d’accompagner socialement les auteurs vivant en Charente et les informer sur leurs droits.