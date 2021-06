Stéphane Guilpain, président de l’AstroClub Charentais

Jusqu’à samedi, l’AstroClub Charentais invite à découvrir une exposition d’astrophotographies au centre socioculturel et sportif de Saint-Yrieix. Une forme de partage en plus pour ce club autour de la découverte de l’astronomie. L’AstroClub charentais propose régulièrement des échanges sur les planètes, la lune ou encore les étoiles et bien évidemment des observations à l'œil nu ou avec du matériel… Depuis début juin, cette exposition d’astrophotographies est une autre possibilité...