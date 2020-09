Stéphane Jouan, directeur de l’Avant-Scène Cognac

Pour être certain d’exister cette année, l’événement cognaçais a été repensé. Habituellement concentré sur un week-end, ce festival des arts de la rue se déroulera sur 9 jours. Avec au programme plus d’une dizaine de compagnies, collectifs et artistes, l’édition 2020 prendra le temps de rencontrer son public et de façon plus intimiste selon Stéphane Jouan, directeur de l’Avant Scène à Cognac. Il est notre notre invité…